Главу и водителей таксопарка в Перми осудили за мошенничество в сфере страхования Аферисты заработали на страховых выплатах более 2 млн рублей

Сергей Глорио

В Перми суд признал участников организованной группы виновными в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета, фигуранты незаконно получали страховые возмещения при ДТП по вине водителей такси.

Установлено, что группа объединилась в 2018 — 2019 годах. В её число вошли руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель и начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ.

«Указанной организованной группой в период с 2018 по 2022 год совместно с иными лицами, которые участвовали в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, неоднократно на территории города Перми и Пермского края инсценировались обстоятельства якобы произошедших страховых случаев», — рассказали в ведомстве.

Это позволяло фигурантам незаконно получать по договорам страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей страховые выплаты. Деньги перечислялись на банковские счета ИП, осуществлявшего деятельность в сфере организации пассажирских перевозок. В результате преступных действий обвиняемые получили более 2,4 млн руб.

Во время следствия материальный ущерб был частично возмещён. Двоим виновным суд назначил наказание в виде лишения свободы условно, остальные шесть соучастников приговорены к обязательным работам.

