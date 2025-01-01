В октябре цены на лекарства в Перми выросли на 2% Аптечные продажи увеличились на 11% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования «Индекса Мегаптеки», в октябре рынок лекарственных препаратов значительно замедлился. Это связано с окончанием пика простудных заболеваний — спрос на лекарства от ОРВИ и гриппа упал на 9,4%. Несмотря на это, люди сосредоточились на поддерживающей терапии и лечении хронических заболеваний.

В октябре стоимость лекарственных препаратов в Перми выросла на 2%, а продажи в аптеках увеличились на 11%. В среднем по стране продажи в аптеках показали рост на 6,7% в рублях и на 3,9% в упаковках. Больше всего цены увеличились в Омске — на 8,5%, а снизились в Мурманске — на 8,8%.





Средний чек жителей краевой столицы в аптеке составил 7111,76 руб., что на 1,98% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий чек представлен в Калининграде (7589,69 руб.), а низкий — в Краснодаре (6949,73 руб.).





Больше всего цена «корзины» в Перми выросла в категориях «Боль и воспаление» (почти на 29%) и «Нервная система и психическое здоровье» (на 12,7%). При этом наибольший рост объёма продаж зафиксирован в категориях «ЖКТ и печень» (увеличение почти на 25%), а также «Зрение» (+32%). Худшую динамику показали лекарства от простуды и контрацептивы — снижение на 13% и 17% соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.