Анастасия Селиверстова
В Перми участники преступной группы осуждены за мошенничество в крупном размере
Преступления им совершались в сфере автострахования
Поделиться
Твитнуть
Восьми жителям Перми Дзержинским районным судом был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу. Они признаны виновными по ч. 2, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в крупном размере, организованной группой). Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Прокураты Пермского края.
Двоим виновным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Остальным участникам мошеннической группы суд назначил от 240 до 320 часов обязательных работ
Причинами судебного разбирательства стали действия, совершенные участниками преступной группы, в период с декабря 2018 по январь 2021 года. Подсудимые инсценировали ДТП с участием автомобилей такси, после чего подавали фальсифицированные документы в различные компании, оказывающие услуги в сфере автострахования. За период мошеннической деятельности соучастникам удалось незаконно получить более 2 млн рублей.
Отметим, что ранее в отношении одного из участников преступной группы рассмотрение уголовного дела было приостановлено, а в отношении ещё четырех — уголовное преследование было прекращено.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть