Пермячка отсудила компенсацию за полученные травмы в фитнес-клубе XFIT Ей выплатили более 150 тысяч рублей

Константин Долгановский

Клиентка X-FIT получила моральную компенсацию за травмы, полученные при падении в фитнес-клубе. В частности, у неё сломались лучевая и локтевая кости левой руки и порвались сухожилия. Об этом сообщается в соцсетях краевого суда.

Позже она подала иск в Мотовилихинский районный суд, требуя компенсацию за ущерб. Суд частично удовлетворил её требования и отметил, что администрация клуба не обеспечила безопасность клиентов, так как пол был слишком влажным.В результате с фитнес-клуба взыскали 150 тыс. руб. морального вреда, а также средства на лечение и судебные расходы (около 16 тыс. руб.).





Однако X-FIT не согласился с решением суда и подал апелляцию. Краевой суд подтвердил, что падение и травмы произошли по вине клуба.





«Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение суда первой инстанции без изменений, апелляционную жалобу руководства — без удовлетворения», — добавили в суде.

