Стали известны лауреаты премий Прикамья в области науки за 2025 год Депутаты Заксобрания региона рассмотрят проект в ноябре

Как сообщает телеграм-канал краевого парламента, определены лауреаты премий Пермского края в области науки I и II степени. Соответствующий проект постановления уже внесён в Законодательное собрание. Планируется, что депутаты рассмотрят его на заседании в ноябре.

В числе лауреатов премии I степени — 17 фамилий. Среди них заведующий лабораторией турбулентности «Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН» Андрей Сухановский, заведующий отделом физической гидродинамики этого института Пётр Фрик, отмеченные за лучшую научную работу в области физико-математических наук.

За лучшую научную работу в области химии и наук о материалах предлагается наградить заместителя директора по научной работе, заведующего лабораторией многофазовых дисперсных систем Института технической химии Уральского отделения РАН Виктора Вальцифера, а также старших научных сотрудников этой же лаборатории Игоря Вальцифера, Наталью Кондрашову и Артёма Шамсутдинова.

За лучшую научную работу в области технических наук отмечен заведующий молодёжной лабораторией интегральной фотоники, доцент физико-математического института ПНИПУ Роман Пономарёв.

Коллектив авторов в составе доцента кафедры внутренних болезней и кардиологии ПГМА им. Е.А.Вагнера Снежаны Мироновой, доцента этой же кафедры Елены Полянской и Анны Чернявиной предлагется наградить за лучшую научную работу в области медицинских наук.

В номинации «Лучшая научная работа в области наук о Земле» отмечен авторский коллектив в составе заведующей кафедрой минералогии и петрографии ПГНИПУ Елены Менщиковой и доцента кафедры динамической геологии и гидрогеологии Евгении Ушаковой .

За лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук премию предлагается вручить авторскому коллективу в составе заведующий лабораторией физиологии и генетики микроорганизмов Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН Олега Октябрьского и ведущего научного сотрудника этой же лаборатории Галины Смирновой.

В номинации «Лучшая научная работа в области гуманитарных наук» планируется отметить заведующую кафедрой междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Галину Янковскую. А за лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук — авторский коллектив в составе доцента департамента менеджмента Пермского филиала ВШЭ Ольги Исопескуль и старшего преподавателя этого же департамента Дмитрий Кощеев.

Лауреаты премий Пермского края в области науки II степени распределились следующим образом:

— за лучшую научную работу в области физико-математических наук — доцент кафедры «Прикладная физика» ПНИПУ Иван Красняков;

— за лучшую научную работу в области химии и наук о материалах — научный сотрудник лаборатории полимерных материалов Института технической химии Уральского отделения РАН Эдуард Погорельцев;

— за лучшую научную работу в области технических наук — доцент кафедры «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение», старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ Олег Староверов;

— за лучшую научную работу в области медицинских наук — инженер лаборатории клеточной биологии и нанобиотехнологии Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН Ксения Щадрина;

— за лучшую научную работу в области наук о Земле — научный сотрудник сектора аэрологической безопасности отдела аэрологии и теплофизики «Горного института Уральского отделения РАН» Евгений Накаряков;

— за лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук старший преподаватель кафедры ботаники и генетики растения ПГНИУ Никита Чертов.

— за лучшую научную работу в области гуманитарных наук старший научный сотрудник научно-исследовательского института археологии и антропологии им. А.М.Белавина ПГГПУ Денис Демаков;

— за лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук доцент кафедры социологии ПГНИПУ Софья Шарыпова.

