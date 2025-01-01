В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почв под Кунгуром На территории леса произошла утечка нефтепродуктов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермская природоохранная прокуратура провела проверку по фактам нанесения ущерба лесному фонду и почвам в Калининском лесничестве Кунгурского округа. Как выяснилось, там был зафиксирован выброс технической жидкости с нефтепродуктами на территории лесного фонда из скважины, находящейся в собственности коммерческой структуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, загрязнению подверглось 2720 кв. м. Ущерб почве и лесным насаждениям оценён в более 3 млн руб.

По результатам проверки главе организации выписали предписание, а юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Материалы прокурорского расследования переданы в следственные органы. На основе этих материалов было возбуждено уголовное дело по статье об отравлении, загрязнении или иной порче земли. По факту повреждения лесных насаждений ведется процессуальная проверка.

Ликвидация нарушений находится под контролем природоохранной прокуратуры.

