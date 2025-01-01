Мэрия Перми запустила конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году Заявки принимаются до 18 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе на лучшее оформление предприятий города к Новому году. Заявки можно подать до 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, конкурс будет проводиться в два этапа с 20 ноября по 29 декабря. Первый этап — территориальными органами администрации Перми, а второй — организационным комитетом по подготовке и проведению конкурса», — сообщили в мэрии.

Участниками конкурса могут стать предприятия промышленности, потребительского рынка, банки. Обязательным условием является световое оформление входных зон и прилегающих территорий.

Предприятия будут оценивать за световое оформление входных зон и прилегающих территорий, оформление и наличие новогодней атрибутики на витринах и прилегающих территориях.

