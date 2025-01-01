В Перми изменят правила размещения наружной рекламы Она сможет быть представлена в трёх форматах: статичном, динамичном и электронном Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской гордуме, на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству, 12 ноября были рассмотрены предложения по изменению порядка демонстрации рекламных материалов на городских носителях, таких как ситиборды, щиты и пиллары.

Согласно проекту, реклама в Перми сможет быть представлена в трёх форматах: статичном, динамичном и электронном. Это позволит рекламодателям изменять технологию демонстрации на существующих конструкциях со статичной и динамичной на электронную.

Кроме того, предлагается ввести обязательное требование для рекламодателей предоставлять светотехнический проект при получении разрешения на установку рекламных конструкций. Использование электронных технологий будет разрешено только при наличии такого проекта.

Члены комитета единогласно поддержали предложенные изменения, которые теперь будут рассмотрены на заседании думы 18 ноября.

