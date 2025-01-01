В Перми расширят систему льгот на проезд в общественном транспорте В неё включат студентов и детей старше семи лет, которые ещё не ходят в школу Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, сейчас власти рассматривают предложение о расширении круга пассажиров, имеющих право на льготный проезд. Инициатива коснётся учащихся вузов и ссузов, а также детей, достигших семилетнего возраста, но не являющихся учениками начальных классов. Вопрос вынесен на обсуждение комитета по экономическому развитию Пермской городской думы.

Представители дептранса пояснили, что по указанию главы города ведётся работа над усовершенствованием тарифной системы городского транспорта. Федеральным законодательством предусмотрен бесплатный проезд для детей до семи лет. В Перми бесплатным проездом пользуются также школьники 1-4 классов. Однако бывают ситуации, когда ребёнок уже достиг семи лет, но ещё не пошёл в школу. В связи с этим планируется распространить льготу и на эту категорию детей.

Кроме того, предлагается сделать студенческие проездные доступными для учащихся из всех городов России и Республики Беларусь. Это позволит студентам, прибывающим в Пермь, а также пермякам, обучающимся в других городах, пользоваться льготным проездом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.