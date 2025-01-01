Анастасия Селиверстова Двухэтажный лаундж открылся в Перми на Слудской горке Заведение работает в техническом режиме Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал «In vino papulos»

На Слудской горке в Перми 9 ноября открылся двухэтажный лаундж Mariinsky Lounge. Об этом заведение сообщило в своих соцсетях. Лаундж расположился на первом этаже жилого дома Mariinsky (ул. Окулова, 28). Сейчас заведение работает в техническом режиме: в понедельник, пятницу и выходные. Официальное открытие назначено на декабрь.

Как сообщает авторский телеграм-канале In vino papulos, лаундж занимает два этажа и вмещает в себя 42 посадочных места. В заведении представлены европейская кухня, кальянное меню, а также бар с классическими и авторскими коктейлями с отсылками на балетную классику, например «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Название коктейлей основывается на театральной тематике заведения. Авторы проекта обещают проводить регулярные розыгрыши билетов в театр оперы и балета.





Отметим, что, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Мариинский Лаундж» зарегистрировано 1 июля 2025 года, генеральным директором указан Армен Гуликян, также являющийся единственным учредителем.

