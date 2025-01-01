В Перми обсудят новые требования к видеонаблюдению на фасадах зданий Публичные слушания пройдут 28 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми на 28 ноября 2025 года назначила публичные слушания, где планируют обсудить новые требования к системе видеонаблюдения и линий связи, расположенных на фасадах зданий. Документ опубликован на сайте мэрии.

В документе указано, что элементы системы видеонаблюдения должны очищаться от загрязнений, веток, листвы, снега, конструкции не могут иметь коррозии. Кроме того, системы видеонаблюдения и фасад должны совпадать по цвету. При этом линии питания и передачи сигнала необходимо размещать параллельно основным осям, образующим контур капитального объекта.





В администрации также предлагают внести изменения в правила размещения конструкций для крепления воздушных линий связи, передачи электроэнергии и воздушно-кабельных переходов на капитальных зданиях (исключение — объекты культурного наследия). В частности, в границах городского центра и гостевого маршрута на фасадах, обращенных на территорию общего пользования, запрещается использовать наружные стены, вентиляционные каналы, системы принудительной вентиляции, лифтовые машинные помещения, элементы заземления, молниеотводы, противопожарные лестницы, трубопроводы и системы проводного радиовещания, а также стойки сотовой связи и коллективные антенны. Цвет кабель-канала должен сочетаться с общим цветовым решением здания.





Конструкции для крепления воздушных линий связи, воздушных линий передачи электроэнергии могут быть установлены на боковых, дворовых фасадах капитальных объектов, а также крышах и фасадах.





Если владельцы конструкций не приведут их в соответствие с новыми нормами в установленный срок, им будет выдано повторное предписание об устранении нарушений. Если и после этого они не выполнят предписание, конструкции могут быть демонтированы принудительно.

