Стал известен средний бюджет первого свидания в Перми И наиболее популярный формат Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Аналитики Avito опросили жителей Перми, чтобы узнать, как они представляют себе идеальное первое свидание: место встречи, бюджет и моменты, которые могут испортить впечатление. Об этом пишет «Пятница».

Большинство пермяков (67%) считают, что цветы на первом свидании — это приятный и уместный жест. Особенно так считают женщины (80%) и люди старшего возраста. Только 9% уверены, что подарки на первом свидании не нужны. При этом 57% полагают, что букет должен стоить не более 1500 руб., а 35% готовы потратить от 1500 до 3 тыс. руб. Молодёжь 18-24 лет, которая назвала конкретную сумму, планирует тратить больше — в среднем около 2100 руб.

Цветы и подарки чаще покупают в офлайн-магазинах (31%) или торговых центрах (28%). Реже это делают через онлайн-платформы (15%) или специализированные приложения (8%).

Наиболее популярный формат первого свидания — прогулка по городу или парку (70%). Также популярны кофейни (54%) и кино с ресторанами (по 28%). Женщины чаще выбирают неторопливое кофе с десертом, а молодые люди 18-24 лет предлагают более необычные варианты: поездки на машине (12%), квесты (6%), мастер-классы (5%), тиры (4%) или квизы (3%).

Относительно оплаты счёта 78% опрошенных считают, что это должен делать мужчина, особенно сами мужчины. Женщины же чаще готовы делить расходы пополам (15%) или платить сами (13%).

В целом пермяки готовы потратить на первое свидание в среднем 3100 руб. 44% намерены уложиться в 3 тыс. руб., 25% — от 3 до 5 тыс., а 11% не против потратить больше 5 тыс. 18% считают, что главное на первом свидании — атмосфера, а не деньги.

Основные моменты, которые могут испортить свидание: постоянное использование телефона (43%); разговоры о бывших партнёрах (35%); отсутствие интереса к собеседнику (28%). Другие раздражающие факторы — неумение слушать (26%), несоответствие внешности фото (24%) и монологи только о себе (17%).

Женщины чаще мужчин считают неприемлемым предложение разделить счёт (21%), полагая, что инициатива должна исходить от девушки. Также для них важны уместность обсуждения личных тем (19%) и пунктуальность (17%). Мужчины, напротив, негативно реагируют, если спутница уходит раньше времени (8%). При этом они реже женщин делают выводы по первому впечатлению (12% против 6%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.