В Перми выставили на торги корпус финансово-экономического колледжа Его продают за 155 млн рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже здания, принадлежащего финансово-экономическому колледжу. Объект, находящийся по ул. Дзержинского, 1б, оценен в 155 млн руб.

Предлагается к приобретению помещение площадью 3,4 тыс. кв. м с отдельным входом. Помещение является частью здания общей площадью 4,14 тыс. кв. м. Объект размещается на земельном участке площадью 32,85 сотки, находящемся в федеральной собственности и переданном в аренду на 49 лет c множественностью лиц на стороне арендатора.

В объявлении подчеркивается, что в помещении функционирует учебное заведение, что делает его готовым решением для образовательных целей. Помещение отремонтировано, имеет кабинетную планировку, несколько просторных залов (спортивных) и санузлы.

Вместе с основным помещением продается здание-склад для инвентаря площадью 24,7 кв. м (ул. Дзержинского, 1). Склад находится на земельном участке в 20 соток, тоже в федеральной собственности и аренде на 49 лет.

Отметим, финансово-экономический колледж начал работать в Перми с 1995 года. За время существования обучение здесь прошли более 18 тыс. студентов, а в настоящее время в нём обучаются свыше 8 тыс. студентов.

