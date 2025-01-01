С «чёрных лесорубов» из Прикамья взыскано 3 млн рублей ущерба Уничтожено более 300 деревьев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы Пермского края взыскали с нелегальных лесорубов 3 млн руб. за ущерб, причинённый лесному фонду России. Об этом сообщает пресс-служба приставов в соцсетях.

Предприниматель из Перми заключил договор с жителями Кунгура, занимающимися лесозаготовками. Они вырубили деревья в лесном массиве Кунгурского района без необходимых разрешений, при этом осознавая незаконность своих действий. Работники, привлечённые для рубки, не знали о преступлении.





В результате было уничтожено более 300 деревьев (ель, сосна, пихта, береза, осина). Эксперты оценили ущерб в 3 млн руб. Суд признал мужчин виновными и назначил им условное наказание — 1,5 года лишения свободы по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», а также обязал возместить ущерб.





Приставы арестовали автомобили виновных, и они вместе собрали нужную сумму, которая была перечислена в министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Исполнительные производства завершены.

