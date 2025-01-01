В МЧС Прикамья прокомментировали сообщение о пожаре в магазине «Магнит» Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 11 ноября, в соцсетях появилась информация о пожаре в магазине «Магнит» в д. Косотуриха Пермского МО. Сегодня в региональном управлении МЧС прокомментировлаи сообщение.

Как рассказали в ведомстве, 11 ноября в 12:56 поступил сигнал о пожаре в Пермском муниципальном округе, Култаевском территориальном управлении, в д. Косотуриха, в квартале Придорожный, на ул. Поворотная.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло снаружи здания, на крыше тамбура магазина, во время проведения ремонтных работ.

Пострадавших нет, площадь пожара составила 4 кв. метра. В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства и причину возгорания.

