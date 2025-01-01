В Перми расселены аварийные дома на улицах Репина и Быстрых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершились работы по расселению двух аварийных домов, расположенных в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В доме по адресу ул. Николая Быстрых, 17 находилось 122 жилых помещения общей площадью 3029,3 кв. метров. В них проживало 184 человека. Во втором аварийном доме по ул. Репина, 3 было 12 квартир общей площадью 523,6 кв. метров, где проживали 27 человек. Все жильцы аварийных домов, в зависимости от формы собственности, получили либо денежную компенсацию, либо новое жильё.

В мэрии напомнили, что работы по расселению аварийного жилья проводятся в рамках региональных и муниципальных программ. С этого года программа переселения продлена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который заменил проект «Жильё и городская среда». Этот обновлённый нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и начал реализовываться с 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.