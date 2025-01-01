Валовая выручка застройщиков в Перми выросла на 0,9% В большинстве городов-миллионников выручка снижалась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты bnMAP.pro проанализировали валовую выручку застройщиков в 17 крупнейших городах России за первые 9 месяцев 2025 года и сравнили ее с аналогичным периодом прошлого года. Результаты показали, что в 13 из этих городов выручка снизилась, тогда как в четырёх наблюдался рост. Это Нижний Новгород, Воронеж, Москва и Пермь.

Нижний Новгород лидирует по темпам прироста, показав увеличение на 17,1%, что в денежном выражении составляет 39 млрд руб. Воронеж продемонстрировал рост на 9,7% (31,8 млрд руб.), Москва прибавила скромные 1,7%, но по-прежнему остается лидером по объёму полученных средств — 1255,6 млрд руб. Пермь показала прирост на 0,9% (33,4 млрд руб., занимая по этому показателю 11 место). Максимальное падение валовой выручки произошло в Красноярске, где она снизилась на 32,6%.

За период общая валовая выручка застройщиков в 17 городах-миллионниках уменьшилась на 6,7%. Тем не менее, средняя цена квадратного метра увеличилась, что привело к тому, что сделки стали дороже по сравнению с 2024 годом. Общий объём выручки составил 2225,7 млрд руб.

