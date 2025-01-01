Суд отказал машзаводу в Прикамье в снятии ареста с имущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) о снятии ареста с части имущества предприятия. Об этом стало известно из решения суда, опубликованного на сайте электронного правосудия. Первым на публикацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В материалах дела сказано, что 28 июля 2025 года АО «Александровский машиностроительный завод» обратилось в суд с требованием исключить из актов о наложении ареста несколько объектов недвижимости. Под арест попали инженерный корпус с постройками и мансардой, здание цеха с административно-бытовым комплексом, а также два земельных участка. Общая площадь арестованного имущества, необходимого для продолжения производственной деятельности предприятия, составляет 19,5 тыс. кв. м, а его стоимость, по данным публичной кадастровой карты, — 48,3 млн руб.

Арест был наложен на основании исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является правопреемником обанкротившегося Роспромбанка. Завод задолжал банку более 141 млн руб.

Несмотря на аргументы АМЗ, арбитражный суд отклонил иск завода. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.