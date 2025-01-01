Роспотребнадзор сообщил о радиационном фоне в Пермском крае Поделиться Твитнуть

По результатам мониторинга и проверок в октябре 2025 года радиационный фон в Пермском крае оставался стабильным и благоприятным, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В рамках социально-гигиенического мониторинга ежемесячно проводится контроль уровня гамма-излучения на открытых территориях. Наблюдения ведутся в семи точках, расположенных в городах Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Мощность дозы гамма-излучения не превысила допустимые нормы для жилых и общественных зон, составив от 0,1 до 0,14 мкЗв/час. Это значительно ниже гигиенического норматива в 0,3 мкЗв/час.

Природные и техногенные источники радиации не обнаружены.

