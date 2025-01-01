В небе над Пермским краем снова заметили северное сияние Поделиться Твитнуть

фото Степана Широбокова опубликовано в группе Астро-клуба «Телескоп»

Около семи утра 12 ноября пермяки смогли увидеть северное сияние. Фотографии этого природного феномена, сделанные Степаном Широбоковым рядом с д. Молоково, были опубликованы в группе астро-клуба «Телескоп».

Напомним, накануне на Солнце зафиксировали мощную вспышку — самую сильную в этом году. Её балл составил Х5.1, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Северное (полярное) сияние в средних широтах России в последние годы стало более частым явлением. Учёные связывают это с повышенной солнечной активностью. Каждые 11 лет на Солнце увеличивается количество пятен, которые генерируют вспышки излучения и выбросы корональной массы. Неравномерный поток солнечного ветра, вызванный этими пятнами, приводит к геомагнитным бурям и полярным сияниям на Земле. Ещё одной причиной считают изменение конфигурации магнитного поля планеты. За последние сто лет оно смещается в сторону Сибири, что способствует более частому наблюдению полярных сияний в России. Кроме того, современные технологии улучшили возможности для фиксации этих явлений. Смартфоны с качественными камерами позволяют запечатлеть даже неяркие сияния в средних широтах и делиться ими в интернете.

