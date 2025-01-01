В Прикамье соцфонд оформил выплаты маткапитала на 6 тысяч детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2025 года в Пермском крае более 6,3 тыс. семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Это одно из самых популярных направлений использования маткапитала в регионе. Пособие предоставляется на детей до трёх лет и выплачивается весь этот период. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ежемесячная выплата в регионе составляет 15 825 руб. Её могут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает 32 628 руб. Средства назначаются на год и не зависят от имущества семьи или занятости родителей. Выплаты можно оформить одновременно с другими мерами социальной поддержки.





