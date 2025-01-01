Под Пермью выставлен на продажу участок под логистический хаб Аукцион состоится в феврале Поделиться Твитнуть

На ДОМ.РФ выставлена на торги частная территория в пригороде Перми, подходящая для создания производства или склада. Участок площадью 30,2 га расположен в д. Кичаново, в 2 км от международного аэропорта Большое Савино.

Эту территорию можно использовать для строительства производственно-складского комплекса, логистического центра или распределительного узла.

Участок включает два смежных надела с кадастровыми номерами 59:32:3980008:4674 и 59:32:3980008:131. Территория примыкает к автодороге регионального значения «Пермь — Усть-Качка», обеспечивая удобный выезд как в центр Перми, так и в направлении крупных транспортных магистралей. Земельный участок отличается ровным рельефом и правильной геометрией, что упрощает проектирование и строительство. Подъездная дорога с асфальтовым покрытием находится в стадии завершения. На территории отсутствуют застройки, имеются возможности подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения, что существенно сокращает затраты на подготовку площадки. Категория и назначение земли позволяют использовать участок для размещения промышленных, складских и производственных объектов.

Начальная стоимость лота составляет 272,19 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 февраля 2026 года, а сам аукцион состоится 13 февраля 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.