На севере Прикамья простились с участником СВО Максимом Исаевым Он был снайпером в штурмовой роте

Фото предоставлено главой Гайнского округа Елизаветой Шалгинских

Во время российской спецоперации на территории Украины, выполняя боевое задание, погиб 31-летний житель Гайнского округа Максим Исаев. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава округа Елизавета Шалгинских.

Максим Исаев родился в 1994 году в д. Чажегово. На СВО служил снайпером в штурмовой роте.

От имени всех жителей округа руководитель муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

«Глубоко чтим подвиг нашего земляка Исаева Максима Павловича, который погиб при выполнении боевого задания», — написала Шалгинских.

Прощание с солдатом прошло 11 ноября в д. Чажегово.

