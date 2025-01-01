В пермском «Амкаре» ещё не определились с главным тренером на следующий сезон Сейчас пост занимает Ярослав Мочалов Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

Пермский футбольный клуб «Амкар» пока не определился с главным наставником и тренерским штабом на следующий сезон. Об этом рассказал главный тренер «красно-чёрных» Ярослав Мочалов в интервью изданию Stolica-s.su.

Ярослав Мочалов сообщил, что после отпуска у него запланирована встреча с президентом клуба Дмитрием Мартыновым. Они обсудят вопросы, касающиеся тренерского штаба. Мочалов отметил, что его кандидатура на пост главного тренера «Амкара» уже обговаривалась с президентом «Амкара», однако «более детально к этому вопросу» они планируют вернуться позже.





На предстоящей встрече также планируется обсудить состав команды. Ярослав Мочалов отметил, что у него есть «определённые мысли и соображения» относительно возможного расторжения контрактов с некоторыми игроками. Кроме того, клуб заинтересован в новых футболистах.





«Безусловно, квалифицированные футболисты «Амкару» понадобятся», — поделился главный тренер.

