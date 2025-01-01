Турфирму Перми наказали за нарушение правил перевозки детей поездом Компания не уведомила Роспотребнадзор о поездке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности турфирму за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к перевозкам организованных групп детей на поезде. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Учреждения и компании, которые организовывают поездки детей ж/д транспортом, обязаны не менее чем за три рабочих дня до отправления группы направлять соответствующее уведомление в Роспотребнадзор.

«Установлено, что одна из туристических компаний Перми своевременно не уведомила Роспотребнадзор по Пермскому краю о поездке детей железнодорожным транспортом в Челябинск, в связи с чем по постановлению транспортного прокурора привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, надзорный орган направил информационные письма в департамент образования Перми и Министерство образования и науки Пермского края для предупреждения таких нарушений.

