Расчётно-кассовые центры доставили «тепловые» квитанции за октябрь клиентам «Т Плюс» в Пермском крае

Зарина Ситдикова

Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском и Губахе получили квитанции за тепло и горячую воду за октябрь 2025 года. Оплату необходимо внести в ближайшее время, чтобы избежать просрочки платежа и начисления пеней.

Доставку платёжных документов осуществляют специализированные организации — расчётно-кассовые центры. В Перми «Т Плюс» работает с тремя центрами: «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Специалисты расчётно-кассовых центров не только доставляют квитанции до почтовых ящиков, но и отвечают за их печать и сбор платежей.

Чтобы сберечь бумагу, которая уходит на печать документов, а значит, внести вклад в сохранение лесов, можно подписаться на получение электронной квитанции. Сделать это можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». В таком случае онлайн-квитанции будут приходить сразу на электронную почту. Помимо помощи природе, такой формат доступен удалённо, экономит время, а квитанция не затеряется среди других бумаг в почтовом ящике.

Чтобы оплатить тепло и горячую воду, можно использовать любой из доступных способов: онлайн — с помощью QR-кода на квитанции, по реквизитам через банковское приложение, в банкомате и на сайте расчетно-кассового центра. Все доступные варианты оплаты указаны на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Мы постоянно идём навстречу нашим клиентам, совершенствуем сервис и качество обслуживания, чтобы взаимодействие с нашей компанией было максимально комфортным. Это и онлайн-сервисы, и взаимодействие с банками, расчётно-кассовыми центрами. От своих клиентов ждём того же — ответственного подхода к своим платёжным обязанностям, ведь от этого зависит комфорт в домах всех горожан», — напоминает Мария Круглякова, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8jKrL8xTaSe57NMoiXG4txCyUVbkLhanKQyYE6pb4KtrPSHEkP

