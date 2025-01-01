Пермская компания «Силур» планирует увеличить объём выпускаемой продукции Предприятие реализует приоритетный инвестпроект Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Производственную площадку малой технологической компании (МТК) «Силур» — плетильный и сборочный цеха, цех спецарматуры и цех лазерной резки — с рабочим визитом посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В 2025 году инвестиционному проекту предприятия, которое из терморасширенного графита производит уплотнительные материалы и уплотнения для эксплуатации в экстремальных условиях, был присвоен статус «приоритетный». Компания планирует построить производственные, административные и вспомогательные объекты, общая площадь которых составит 14 тыс. кв. м, и также нарастить объёмы продукции.

Также в этом году «Силур» получил льготный заем от Фонда развития промышленности. С помощью этой меры поддержки предприятие приобрело станки по изготовлению уникальных уплотнений и специальной запорной арматуры, что также расширило производство компании.

По словам генерального директора ООО «Силур» Олега Исаева, особенностью компании является производство новых видов уплотнений из спецсплавов с разными видами покрытий, которые могут применяться в разных сферах промышленности.

«Кроме того, мы единственные на рынке, кто предлагает уникальную услугу — «мобильные участки», которые позволяют производить уплотнения работы по герметизации непосредственно на месте эксплуатации оборудования, что существенно сокращает простои, затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования», — пояснил Олег Исаев.

Как поясняет пресс-служба краевого правительства, в стратегию развития компании входит расширение географии своего присутствия в России и странах СНГ, а также разработка новых решений на базе собственного инжинирингового центра.

