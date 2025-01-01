Из-за работ на сети водоотведения в Перми ограничен проезд по улице Свердлова На участке скапливаются пробки Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми из-за работ на сети водоотведения ограничен проезд по ул. Якова Свердлова в сторону центра. Как сообщает пресс-служба «Новогора», подрядчик ведёт ремонт канализационного колодца в районе перекрёстка с ул. Ивановской.

«Работа канализационного коллектора на этом участке нарушилась в прошедшие выходные из-за повреждения смотрового колодца. Обследование показало, что сам чугунный коллектор диаметром 600 мм в нормативном состоянии и не требует ремонта. Требуется заменить только колодец, расположенный в газонной части», — уточнили в компании.

Отмечается, что коллектор заложен на глубине 6 м, из-за чего работы осложняются перепадами высот, а также другими пролегающими на участке коммуникациями. Для проведения земляных работ задействована проезжая часть, демонтированы световая опора и светофор.

На время работ проходящие по коллектору сточные воды частично переключили на другую сеть. Участок сети промывается и прочищается спецтехникой. Ограничений водоснабжения нет. Пермякам приносят извинения за неудобства.

Работы стали причиной скапливающихся на данном участке пробок. Об этом жители Перми сообщают в соцсетях. По данным «Яндекс.Карт», в данный момент затруднено движение по улицам Славянова (от ул. Смирнова), Лифанова (до ул. 1905 года) и Свердлова (до ул. Ивановской), а также на участке ул. 1905 года рядом с пересечением с ул. Лифанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.