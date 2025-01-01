МФЦ Пермского края официально присоединился к мессенджеру MAX Поделиться Твитнуть

Теперь жители Пермского края смогут получать новости о работе центров «Мои документы», актуальную информацию о изменениях в работе филиалов и доступных государственных и муниципальных услугах, а также узнавать об изменениях в порядке их предоставления через российский мессенджер MAX. «Многофункциональный центр Пермского края» официально к нему присоединился.

Кроме того, с прошлой недели на платформе MAX в тестовом режиме заработал чат-бот «Мои документы». Через него можно записаться на приём, отменить запись, найти адрес центра, оценить качество услуг, получать уведомления о готовности документов и отслеживать статус заявлений на смартфоне в любое время. Сервис доступен круглосуточно.

Для начала работы с чат-ботом нужно установить приложение MAX на смартфон и найти бота «МФЦ Пермского края» в мессенджере.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, запуск канала в MAX — это продолжение цифровой трансформации государственных услуг. Канал поможет МФЦ наладить удобное взаимодействие с жителями региона. Чат-бот на основе искусственного интеллекта сделает общение с центрами госуслуг простым и удобным, отметил министр.

