В депо Пермь-Сортировочная поступило 14 электровозов-силачей
Партия из 14 электровозов-силачей 3ЭС6 поставлена в депо Пермь-Сортировочная. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Мощь этих локомотивов очень востребована при вождении грузовых поездов весом свыше 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.
Отмечается, что новые машины поступили на СвЖД в январе—октябре 2025 года.
Восемь магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ также пришли в локомотивное депо Тюмень им. В.Ф. Соснина, из них три тепловоза — в начале ноября. Машины этой серии используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО.
