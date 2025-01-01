В депо Пермь-Сортировочная поступило 14 электровозов-силачей Поделиться Твитнуть

фото: СвЖД

Партия из 14 электровозов-силачей 3ЭС6 поставлена в депо Пермь-Сортировочная. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Мощь этих локомотивов очень востребована при вождении грузовых поездов весом свыше 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

Отмечается, что новые машины поступили на СвЖД в январе—октябре 2025 года.

Восемь магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ также пришли в локомотивное депо Тюмень им. В.Ф. Соснина, из них три тепловоза — в начале ноября. Машины этой серии используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО.

