Голкипер пермского «Молота» признан лучшим в ВХЛ на прошлой неделе

ХК «Молот»

На прошлой неделе голкипер ХК «Молот» Егор Гуськов был признан лучшим вратарём в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.

За неделю он принял участие в двух победных матчах, отразив при этом 97% бросков и продемонстрировав коэффициент надёжности 0,96.

В матче с «Ростовом» Егор Гуськов сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Егор — уроженец Тулы, но получил хоккейное образование в ярославском «Локомотиве». Его неоднократно приглашали в юниорскую и молодежную сборные России. Он является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019) и Кубка Вызова (2019).

В сезоне 2019/20 Егор дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за «Локо». В МХЛ провел 96 матчей, где отразил 93,5% бросков, а коэффициент надежности составил 1,88. В 2021 году завоевал серебряные медали МХЛ.

В сезоне 2022/23 21-летний вратарь впервые вышел на взрослый уровень, дебютировав в составе ХК «Рязань-ВДВ». За время своего выступления в ВХЛ сыграл 47 матчей и отразил в них 91,8% бросков, коэффициент надежности составил 2,24.

