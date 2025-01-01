Три пермских отеля вошли в лонг-лист премии WhereToTravel Hotels Итоги подведут 11 декабря Поделиться Твитнуть

В лонг-лист всероссийской премии WhereToTravel Hotels Award 2025 вошли три пермских отеля. Информация об этом содержится в конкурсном списке, опубликованном на сайте премии.

В списке представлен пятизвёздочный отель Radisson (ул. Монастырская, 77); четырёхзвёздочный отель AurA City Hotel (ул. Монастырская, 23б); трехзвездочный City Star (ул. Монастырская, 14а).





Напомним, ежегодная премия WhereToTravel Hotels AWARD 2025 вручается лучшим отелям страны, основываясь на качестве обслуживания и заботе о гостях, а не на «звёздности», предлагаемых услугах или местоположении.





Рейтинг отелей формируется специальным жюри, которое оценивает гостиницы на основе собственных впечатлений. Чтобы претендовать на получение премии, отель должен быть внесён в рейтинг экспертом.





Кроме наград для лучших отелей, организаторы также отмечают комфортабельные и гостеприимные заведения из различных регионов страны. Дополнительно присуждаются специальные призы в категориях лучший спа-отель, лучший глэмпинг, лучший завтрак при отеле, а также награды для лучшего генерального менеджера и шеф-повара.

