В Перми скончалась учительница с 50-летним стажем Людмила Даниленко

фото предоставлено школой №37

Педагог с полувековым стажем Людмила Даниленко на 76-м году ушла из жизни — сообщается в соцсетях школы № 37 в Перми.

Людмила Даниленко преподавала русский язык и литературу. Удостоена почётного знака «Отличник народного просвещения».

В некрологе говорится, что Людмила Даниленко была настоящим Учителем с большой буквы — верным своему делу, строгим, но справедливым, чрезвычайно эрудированным и страстно влюблённым в русский язык. Её уроки не только готовили учеников к экзаменам, но и формировали жизненные ценности, чувство чести и любовь к родной культуре и литературе.

Церемония прощания с педагогом состоится 12 ноября в 13:00 по ул. Васнецова, 6а.

