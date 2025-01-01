В Перми научили искусственный интеллект создавать материалы будущего Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Учёные Пермского политеха разработали уникальную программу для проектирования материалов будущего. Она не копирует известные решения, а создает новые структуры. Программа использует генеративно-состязательные сети (GAN), усовершенствованную трехмерную версию StyleGAN2 и генетический алгоритм. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Для обучения нейросети использовались 5 тыс. моделей пористых материалов. Система анализирует их внутреннюю архитектуру, распределение твердых и пустотных областей, а также варианты соединения элементов.

Генетический алгоритм находит оптимальные компромиссы между прочностью и плотностью, создавая структуры, превосходящие аналоги. Например, новые конструкции демонстрируют увеличение жёсткости на 15-20% при одинаковой плотности.

Как считают в вузе, результаты исследования открывают новые возможности для разработки современных пористых материалов, которые могут применяться в высокотехнологичных отраслях.

