За октябрь 2025 года в Прикамье выдано 31,6 тысячи потребительских кредитов Это на 6% меньше, чем год назад

Константин Долгановский

В октябре 2025 года жители Пермского края оформили 31,6 тыс. потребительских кредитов (кредитов наличными). Это на 6% меньше, чем в октябре 2024 года, когда было выдано 33,6 тыс. кредитов, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество потребительских кредитов в октябре 2025 года было выдано в Москве (104,1 тыс.), Московской области (94,4 тыс.), Краснодарском крае (64,1 тыс.), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (57,8 тыс.) и Свердловской области (55,1 тыс.).

В ряде регионов РФ наблюдается значительное снижение числа выданных потребительских кредитов. Так, в Башкортостане этот показатель уменьшился на 10,2%, в Хабаровском крае — на 10,1%, в Волгоградской области — на 9,1%, в Приморском крае — на 8,9%, в Краснодарском крае — на 8,4%.

В то же время в некоторых регионах произошло увеличение количества выданных кредитов. Например, в Оренбургской области рост составил 8,4%, в Ленинградской области — 5,3%, в Санкт-Петербурге — 3,3%, а в Кемеровской области — 2,7%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в 2025 году выдача кредитов наличными стабилизировалась на уровне 1,2-1,6 млн единиц. Это произошло после значительного падения во второй половине 2024 года, когда количество выданных кредитов снизилось более чем в два раза. Волков подчеркивает, что банки по-прежнему проявляют осторожность и ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и уровнем долговой нагрузки не более 50%. Потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать её ухудшения.

