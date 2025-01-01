На биржевых торгах предприятия Прикамья заключили свыше 2,8 тысячи договоров За десять месяцев 2025 года оборот составил более 10,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

фото: Петербургская Биржа

В Перми состоялась встреча директора по региональной политике ПФО Александра Пономаренко и президента Пермской ТПП Вячеслава Белова. Обсуждались результаты биржевых торгов предприятий региона: за первые десять месяцев 2025 года оборот составил более 10,4 млрд руб., заключено 2828 договоров, в торгах участвовали более 150 компаний. Об этом сообщили на Петербургской бирже.

Наибольший объём торгов зафиксирован в секции «Нефтепродукты»: реализовано 177,5 тыс. тонн продукции (бензин, дизель, сжиженный углеводородный газ) на сумму 9,58 млрд руб., заключено 2508 договоров, участие приняли 39 компаний и их клиенты.

В секции «Минеральное сырьё и химическая продукция» реализовано 32,5 тыс. тонн карбамида и аммиачной селитры на 738,6 млн руб. Заключено 193 договора, участвовали 8 компаний и их клиенты.

Секция «Лес и стройматериалы» показала реализацию 34,6 тыс. кубометров пиломатериалов и хлыстов на 119,9 млн руб. Заключено 127 договоров, участвовали 111 компаний и их клиенты.

Учреждения ФСИН России внесли значительный вклад, реализовав 6,3 тыс. кубометров пиломатериалов на 87,5 млн руб. и заключив 94 договора.

Поставки осуществлялись предприятиями из 21 региона и шести федеральных округов России.

Вячеслав Белов, президент Пермской ТПП, отметил, что интерес бизнеса к биржевым инструментам растёт, что делает биржевую торговлю важной частью внешнеэкономической деятельности региона. Он подчеркнул зрелость пермских предприятий и эффективность инфраструктуры, развиваемой совместно. Информационно-аналитическая платформа SPX стала ключевым источником достоверных данных по товарным рынкам России, предоставляя предприятиям инструмент для стратегического планирования и выхода на новые рынки.

Александр Пономаренко, директор по региональной политике ПФО, отметил системную работу Пермского края в развитии биржевых инструментов и высокий уровень вовлечённости предприятий. Он подчеркнул рост объёмов торгов и расширение товарного спектра, что способствует прозрачности и конкурентоспособности региональной экономики. Этот опыт востребован другими субъектами РФ, а Пермь остаётся важным центром формирования современной биржевой системы в стране.

Пермский край стал одним из первых в России, подписав соглашение о развитии биржевой торговли с Петербургской биржей.

