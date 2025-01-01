Суд взыскал с предпринимателя более 1 млн рублей за непостроенную пермяку баню Предприниматель не построил баню вовремя и не вернул предоплату Поделиться Твитнуть

фото: gpointstudio

freepik.com

Суд взыскал с предпринимателя более 1 млн руб. за непостроенную баню по заключённому с пермяком договору. Соответствующий иск Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о защите нарушенных прав потребителя был удовлетворён частично.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в адрес управления поступила жалоба жителя на индивидуального предпринимателя Муксимова Д.И. Установлено, что между потребителем и ИП был заключён договор на изготовление и доставку бани до 20 июля 2024 года. Заказчик внёс предоплату 150 тыс. руб., однако в установленный договором срок работы не были выполнены.

Заказчик направил ИП претензию с требованием об отказе исполнения договора и возврате денег, но претензия осталась без удовлетворения. Пострадавший попросил Роспотребнадзор осуществить защиту его прав в судебном порядке.

Требования судом были удовлетворены частично. С ответчика взыскали 150 тыс. руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в 313 тыс. руб., неустойку за нарушение срока удовлетворения требования потребителя о возврате 313 тыс. руб., компенсацию морального вреда 20 тыс. руб. и штраф 398 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.