Кинокомпании в Пермском крае получат рибейт в размере 28,8 млн рублей

кадр из фильма «Иван Семёнов. Первый поцелуq»

Министерство культуры Пермского края подвело итоги процедуры рассмотрения заявок на получение выплат по программе рибейт. Комиссия оценивала заявки по установленным критериям, включая участие местных актеров и специалистов, использование региональной символики и объектов в фильме, а также другие параметры.

В 2025 году процесс подачи документов впервые прошел дистанционно через портал предоставления мер государственной финансовой поддержки, напомнили в правительстве региона. Кинокомпаниям необходимо было зарегистрироваться в системе, пройти автоматическую проверку, загрузить документы и отправить их в министерство. Учитывались только расходы, соответствующие утвержденному перечню затрат. Наибольшие затраты в этом году были связаны с арендой автотранспорта, а также с обеспечением проживания и питания членов съемочной группы. Кроме того, кинокомпании должны были предоставить информацию о сроках, местах съемок и количестве пермяков, участвовавших в процессе.

В этом году минкульт рассмотрел две заявки:

1. Многосерийный фильм «Попадос» (16+) — история трех подростков, столкнувшихся с проблемами после попытки заработка. Съемки сериала проходили в Пермском крае с августа по сентябрь 2024 года. Основные локации были найдены в Добрянке, а также в Краснокамске и парке культуры и отдыха «Счастье есть». Сериал рассказывает о взрослении в маленьком городе в период перемен и затрагивает вечные ценности — дружбу и любовь. Режиссер — Александр Собичевский, в главных ролях — Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко и др. Релиз фильма запланирован на 2026 год. ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» получит возмещение затрат в размере 7,6 млн руб.

2. Подростковая спортивная комедия «Иван Семёнов. Первый поцелуй» (6+), вышедшая в прокат 7 августа текущего года. Съемки фильма проводились в феврале 2025 года в Пермском крае на горнолыжных комплексах «Жебреи» и «Гора», в школе «Энергополис», студии РБК, центре «Мой бизнес» и на территории Краснокамского РМЗ. Завершающую трилогию картину снял режиссёр Кирилл Седухин. В главных ролях — Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и Леон Кемстач, который сыграл дерзкого чемпиона по сноукаякингу. ООО «Проспект Мира» получит возмещение в размере 21,2 млн руб.

Организацией и проведением съемок на территории Пермского края занимается Автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия). Программа рибейта действует в регионе с 2019 года, за это время кинокомпаниям было выплачено 158 млн руб. Субсидии получили 22 проекта, а в регионе было снято около 30 фильмов. Размер субсидии составляет до 50% от подтвержденных затрат, при этом исполнителями по договорам могут быть только пермяки.

