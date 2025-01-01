Кинокомпании в Пермском крае получат рибейт в размере 28,8 млн рублей
Министерство культуры Пермского края подвело итоги процедуры рассмотрения заявок на получение выплат по программе рибейт. Комиссия оценивала заявки по установленным критериям, включая участие местных актеров и специалистов, использование региональной символики и объектов в фильме, а также другие параметры.
В 2025 году процесс подачи документов впервые прошел дистанционно через портал предоставления мер государственной финансовой поддержки, напомнили в правительстве региона. Кинокомпаниям необходимо было зарегистрироваться в системе, пройти автоматическую проверку, загрузить документы и отправить их в министерство. Учитывались только расходы, соответствующие утвержденному перечню затрат. Наибольшие затраты в этом году были связаны с арендой автотранспорта, а также с обеспечением проживания и питания членов съемочной группы. Кроме того, кинокомпании должны были предоставить информацию о сроках, местах съемок и количестве пермяков, участвовавших в процессе.
В этом году минкульт рассмотрел две заявки:
1. Многосерийный фильм «Попадос» (16+) — история трех подростков, столкнувшихся с проблемами после попытки заработка. Съемки сериала проходили в Пермском крае с августа по сентябрь 2024 года. Основные локации были найдены в Добрянке, а также в Краснокамске и парке культуры и отдыха «Счастье есть». Сериал рассказывает о взрослении в маленьком городе в период перемен и затрагивает вечные ценности — дружбу и любовь. Режиссер — Александр Собичевский, в главных ролях — Макар Хлебников, Тимофей Трибунцев, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Лиза Ищенко и др. Релиз фильма запланирован на 2026 год. ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» получит возмещение затрат в размере 7,6 млн руб.
2. Подростковая спортивная комедия «Иван Семёнов. Первый поцелуй» (6+), вышедшая в прокат 7 августа текущего года. Съемки фильма проводились в феврале 2025 года в Пермском крае на горнолыжных комплексах «Жебреи» и «Гора», в школе «Энергополис», студии РБК, центре «Мой бизнес» и на территории Краснокамского РМЗ. Завершающую трилогию картину снял режиссёр Кирилл Седухин. В главных ролях — Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин и Леон Кемстач, который сыграл дерзкого чемпиона по сноукаякингу. ООО «Проспект Мира» получит возмещение в размере 21,2 млн руб.
Организацией и проведением съемок на территории Пермского края занимается Автономная некоммерческая организация «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия). Программа рибейта действует в регионе с 2019 года, за это время кинокомпаниям было выплачено 158 млн руб. Субсидии получили 22 проекта, а в регионе было снято около 30 фильмов. Размер субсидии составляет до 50% от подтвержденных затрат, при этом исполнителями по договорам могут быть только пермяки.
