Реконструкция стадиона «Юность» в Перми официально завершена Вскоре будет получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию Поделиться Твитнуть

Стадион «Юность», расположенный по адресу ул. Революции, 27 в Перми, получил заключение о соответствии техническим требованиям и проектной документации. Этот документ подтверждает, что объект капитального строительства соответствует всем установленным стандартам качества и безопасности. По информации министерства строительства Пермского края, следующим шагом станет получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию, которое ожидается в ближайшее время.

После масштабной реконструкции стадион превратился в четырехэтажный спортивный комплекс с административными и вспомогательными помещениями, кафе, тренажерными и фитнес-залами, а также большим баскетбольным залом. Кроме того, создано комфортное пространство для работы персонала и тренеров. Вместимость новых трибун составляет более 1,5 тыс. человек.

Также была обновлена открытая арена с новым искусственным покрытием на поле площадью около 6 тысяч квадратных метров. Летом здесь можно будет играть в футбол, хоккей на траве и заниматься бегом, а на пяти отдельных площадках — баскетболом. Зимой стадион будет использоваться для хоккея и массового катания на коньках, а также для занятий конькобежным спортом. Для этого построен трек длиной 400 метров с системой искусственного намораживания льда — такая технология в Пермском крае применена впервые.

Проект реализован благодаря краевой инфраструктурной программе и поддержке благотворительного проекта «Газпром — детям».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.