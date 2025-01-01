2ГИС начал показывать стоимость проезда в общественном транспорте Перми Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

Теперь планировать поездки по Перми стало ещё удобнее благодаря интеграции данных о стоимости проезда на городском транспорте в приложение 2ГИС. При построении маршрута пользователи могут увидеть не только стоимость каждого отдельного участка пути, но и общую сумму за весь маршрут, включая пересадки. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный и экономичный вариант, например, сократить количество пересадок или выбрать более доступный вид транспорта.

Эта функция охватывает большинство городских маршрутов, и её доступность постоянно расширяется.

Для получения информации о стоимости проезда необходимо построить маршрут в приложении 2GIS. Сервис предложит несколько вариантов, указав стоимость для каждого из них. Если маршрут включает пересадки, будет показана стоимость каждой поездки на разных видах транспорта и общая примерная сумма за весь путь.

Информация предоставляется по базовому тарифу без учёта льгот и скидок. Данные берутся из официальных источников и регулярно обновляются.

