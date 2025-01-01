В Прикамье похоронят двух бойцов СВО из одного округа С Сергеем Соловьевым и Дмитрием Хамовым простятся 12 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время проведения российской спецоперации на территории Украины погибли уроженцы Верещагинского округа Сергей Соловьев и Дмитрий Хамов. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Сергей Соловьев родился в д. Ивашково 14 марта 1994- года. Он окончил Сепычёвскую школу, а после служил в ВС РФ. Получил профессию в Верещагинском ДОСААФе и работал в совхозе трактористом.

На СВО он был гвардии рядовым и погиб 24 июня 2025 года. У него остались родители, жена и трое детей.

Церемония прощания состоится 12 ноября в д. Ивашково (ул. Заречная, д. 7). Там же пройдёт траурный митинг — в 14:00.

Дмитрий Хамов родился в д.Бородули 6 марта 1989 года. Он учился в Кукетской школе, а потом получил профессию и работал сварщиком. На СВО мужчина служил рядовым, наводчиком мотострелкового отделения. Он погиб 29 июня 2025 года. У него осталось двое детей и жена.

Церемония прощания состоится 12 ноября с 10:00. В 10:30 пройдёт траурный митинг в клубе по ул. Мира, 5. Затем, в 11:30, — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино, ул. Жукова, 21 А.

