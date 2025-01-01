63% рекрутеров в Перми закрывают глаза на причину увольнения соискателя с прежней работы Это связано с изменившимся балансом сил на рынке труда Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, 12% жителей Перми уволились с последнего места работы по соглашению сторон, 5% — по сокращению штата, а 5% указали иные причины. Большинство экономически активных граждан (78%) предпочли уйти по собственному желанию.

Мужчины чаще женщин упоминали увольнение по соглашению сторон — так поступили 14% мужчин против 9% женщин. Люди старше 45 лет также чаще выбирают этот путь (15%), чем более молодые соискатели.

Из тех, кто увольнялся по соглашению сторон, 52% считают, что это никак не влияет на их последующее трудоустройство.

В условиях дефицита кадров 63% специалистов по подбору персонала утверждают, что формулировка записи об увольнении соискателей не имеет значения.

Кадровый голод приводит к изменению HR-практик: рекрутеры перестают уделять внимание формальным причинам увольнения, сосредотачиваясь на профессиональных качествах и компетенциях кандидатов. Это связано с изменившимся балансом сил на рынке труда.

Кроме того, рекрутеры отмечают, что увольнение по собственному желанию может произойти даже с недисциплинированным работником или плохим специалистом, если работодатель не хочет заморачиваться с наказаниями или проявляет жалость. Аналогично увольнение по соглашению сторон может быть вызвано нежеланием работодателя сокращать сотрудника или его желанием прекратить сотрудничество без конфликтов, что не раскрывает истинной причины увольнения.

