Суд конфисковал у жителя Перми четыре квартиры за сдачу их «жрицам любви» Предоставление помещений для притонов с целью получения прибыли является преступлением Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми обратил в доход государства четыре квартиры, расположенные в центре города. Владелец использовал их для незаконного обогащения, сдавая посуточно представительницам «древнейшего ремесла». В результате он стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Оперативники выявили сеть салонов интимных услуг, проведя контрольную закупку. Было установлено, что владелец квартир предоставлял помещения для организации притонов.

Анна Шумская, помощник прокурора Свердловского района Перми, заявила, что с января 2023 года по март 2024-го житель Перми сдавал посуточно свои квартиры лицам, занимающимся проституцией. В этих квартирах женщины оказывали интимные услуги.

По мнению обвинения, предоставление помещений для притонов с целью получения прибыли является преступлением. А квартиры стали орудием совершения преступления.

Федеральный судья Эвелина Орлова постановила конфисковать недвижимое имущество, арест на объекты недвижимости сохранить до их изъятия и обращения в государственную собственность.

Кроме того, с подсудимого взыскали несколько сотен тысяч рублей в счёт конфискации доходов, полученных от преступления, и назначили штраф. У владельца квартир есть право обжаловать приговор в течение десяти дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.