Правительство России поддержало увеличение штрафов за экономические преступления 

Минюст предложил повысить максимальные размеры штрафов за уголовные правонарушения в экономической сфере. В правительстве одобрили законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс — об увеличении штрафов примерно в 1,5-2 раза, сообщает издание «Ведомости».

Изменения коснутся множества статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

За нарушение авторских прав по ст. 146 УК штраф увеличится с 200 тыс. до 1 млн руб., а за особо крупный ущерб — с 500 тыс. до 2,5 млн руб.

За мошенничество по ст. 159 теперь будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 до 500 тыс. руб., при этом максимальная сумма штрафа может достигнуть 1,5 млн руб., тогда как ранее она не превышала 1 млн руб.

Кроме того, законопроект предусматривает корректировку пороговых значений крупного и особо крупного ущерба для ряда экономических преступлений, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, эти изменения обусловлены инфляционными процессами и направлены на то, чтобы наказание соответствовало реальной стоимости нанесённого ущерба.

