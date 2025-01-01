В Перми прошли «нулевые чтения» городского бюджета на 2026-2028 годы Мэр ещё раз напомнил параметры нового финансового документа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Глава Перми Эдуард Соснин провел семинар, посвященный проекту бюджета города на 2026-2028 годы. Вместе с депутатами Пермской городской думы и экспертами Контрольно-счетной палаты они обсудили основные параметры бюджета на ближайшие три года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Эдуард Соснин начал с подведения итогов работы муниципалитета в 2025 году. В этом году было завершено строительство здания для школы № 146 на ул. Уральской и нового спортивного зала для школы № 96. В рамках проекта «Комфортный край» благоустроено 10 школьных дворов, где появились современные спортивные площадки, скамейки и обновленные пешеходные дорожки. В Индустриальном районе после ремонта открылись две детские модельные библиотеки.

Также завершено строительство муниципального дома на ул. Нейвинской. Продолжаются работы по ремонту фасадов и установке архитектурной подсветки многоквартирных домов.

Проект «Зеленое кольцо» включает благоустройство второго квартала в Черняевском лесу (от ДК железнодорожников до ул. Подлесной). Здесь обустроено более 6 км дорожек и созданы детские и спортивные площадки. В долинах Данилихи и Егошихи тоже проведены работы по благоустройству, включая обустройство безопасных прогулочных маршрутов и смотровых площадок.

С поддержкой краевых властей продолжается благоустройство набережной Камы от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. Завершены работы в саду им. Любимова.

Доходы бюджета Перми в 2026 году запланированы в размере 66,7 млрд руб., в 2027-м — 68,3 млрд руб., в 2028-м — более 66,1 млрд руб. Расходы в 2026 году составят 69,8 млрд руб., в 2027-м — 71,6 млрд руб., в 2028-м — 65 млрд руб.

Бюджет развития в 2026 и 2027 годах составит более 19 млрд руб. ежегодно, что составляет треть от общих расходов.

На строительство трёх школ (в Ленинском и Индустриальном районе и Инженерной школы на ул. Веденеева) в бюджете предусмотрено 4,6 млрд руб. В рамках национального проекта на капитальный ремонт образовательных организаций выделено 3,3 млрд руб., что позволит отремонтировать 26 объектов за три года. Краевой проект предусматривает 149 млн руб. на благоустройство 19 школьных дворов.

Средства выделены на ремонт детского лагеря «Фортуна» в размере 150 млн руб. Планируется обустройство четырёх спортивных площадок и трёх хоккейных коробок, на что дополнительно выделено 43 млн руб. Ежегодно на приобретение спортивной экипировки и инвентаря по федеральным стандартам будет выделяться 200 млн руб.

Продолжатся работы по благоустройству общественных пространств, озеленению, установке наружного освещения и благоустройству частного сектора. Дополнительно выделено 192 млн руб. на ремонт 45 пешеходных мостиков и лестниц.

На переселение граждан из аварийного жилья в трехлетнем периоде планируется направить 6,7 млрд руб. С учетом краевой поддержки на капитальный ремонт фасадов и архитектурную подсветку многоквартирных домов выделено более 2 млрд руб. на 2026-2027 годы. На благоустройство дворов предусмотрено 741 млн руб., ежегодно будет благоустраиваться 144 двора.

Первое чтение по бюджету Перми запланировано на пленарном заседании гордумы 18 ноября.

