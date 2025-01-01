Пермский телефонный завод «Телта» возглавил Александр Подколзин Ранее он занимал должность исполнительного директора предприятия Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» получил нового руководителя — им стал Александр Подколзин. Согласно «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 ноября 2025 года. До этого Подколзин занимал должность исполнительного директора, и теперь сменил на посту руководителя Владимира Тихонова. Александр Подколзин является супругом Ольги Подколзиной, которая ранее, с конца октября 2023 года до конца мая 2024-го, возглавляла завод.

Напомним, владелец «Телты» Игорь Морозов, а также бывший генеральный директор Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина и сотрудник военной приемки Алексей Пальмов были осуждены в октябре этого года за мошенничество в особо крупном размере.

Пермский телефонный завод был основан в 1941 году специалистами, эвакуированными из Ленинграда. Специализируется на производстве специальных, промышленных и полевых телефонных аппаратов, а также коммутационного и измерительного оборудования. Основными заказчиками завода являются силовые ведомства, такие как МВД, ФСИН, пограничные войска и военно-морской флот.

