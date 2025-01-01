В Прикамье простились с погибшим на СВО бойцом из многодетной семьи Поделиться Твитнуть

фото предоставалено администрацией Александровского округа

В понедельник, 10 ноября, прошла церемония прощания с погибшим на СВО жителем Прикамья Александром Нечаевым. Об этом сообщили в администрации Александровского муниципального округа. Похороны прошли в п. Всеволодо-Вильва.

Александр Нечаев родился 14 августа 1982 года. Он был старшим из девяти детей в семье, где было пятеро братьев и четыре сестры. Александр всегда был опорой для своих родных, особенно заботился о младших. Последние годы он работал на титановом заводе в Оренбурге, занимая должность аппаратчика смешивания в горячем цехе.

В декабре 2024 года Александр принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на военную службу в зону СВО. Погиб мужчина 6 января 2025 года.

Администрация Александровского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.