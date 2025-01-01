В России начал действовать «период охлаждения» для SIM-карт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российские операторы связи внедрили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Если сим-карта оказывается на территории РФ, мобильный интернет и СМС-сообщения на ней будут заблокированы на 24 часа. Чтобы снять ограничения, пользователю необходимо пройти процедуру верификации, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ. Тестовый режим работы механизма начался 10 ноября. По прибытии из-за границы пользователи будут получать уведомления о блокировке и инструкции по её снятию.

«Снять ограничения можно в любое время, авторизовавшись через капчу по ссылке, которую отправит оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен», — уточнили в министерстве.

Идентификацию также можно пройти по телефону, позвонив в колл-центр. Если сим-карта не использовалась в течение 72 часов, будет введён «период охлаждения». Эта мера позволит убедиться, что сим-карта используется человеком, а не беспилотником для навигации, пояснили в Минцифры.

