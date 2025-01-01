Пермский «Молот» обыграл «Буран» в серии буллитов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедльник, 10 ноября, пермский хоккейный клуб «Молот» завершил домашнюю серию матчей победой над воронежским «Бураном» в рамках Olimbet Чемпионата России — ВХЛ.

После первого перерыва «Молот» уступал «Бурану» со счётом 0:1. Во втором периоде защитник Николай Аверин мощным броском отправил шайбу в ворота «Бурана». Однако ко второму перерыву гости смогли восстановить преимущество — счёт стал 1:2.

За 11 минут до конца третьего периода нападающий Максим Кицын сравнял счёт, забив вторую шайбу в ворота противника. Это позволило ему стать вторым лучшим снайпером в истории ВХЛ. Матч завершился вничью — 2:2.

Победителя определили в серии буллитов. Решающий гол также забил Максим Кицын. Как итог, победа пермяков — 3:2 (Б).

Следующий матч пермяки проведут 15 ноября в Ханты-Мансийске против «Югры». Начало матча в 17:00 по пермскому времени.

