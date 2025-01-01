В Прикамье увековечили память погибшего на СВО майора полиции Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел у здания отдела МВД России «Добрянский» была открыта мемориальная доска, посвященная майору полиции в отставке Сергею Акулову. Он погиб в зоне специальной военной операции.

В Добрянском ОВД Сергей Акулов проработал более 18 лет, пройдя путь от рядового сотрудника до звания майора полиции. После выхода на пенсию он добровольно отправился в зону СВО. За участие в боевых действиях майор Сергей Акулов был посмертно награжден Орденом мужества Указом президента Российской Федерации.

В церемонии открытия приняли участие вдова военнослужащего, коллеги, ветераны МВД, общественные деятели и жители города. В память о герое была объявлена минута молчания, после чего участники возложили цветы к мемориальной доске.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.